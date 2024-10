VIDEO Paar avastas oma trepi alt kõheda ruumi, mis on ühendatud tunnelite rägastikuga

Trepialust ääristavat puitpaneeli maha kiskudes avastas paar, et nende kodu trepi all on salapärane uks. Eelmine omanik polnud neile maininud, et sealt midagi seesugust võib leida – veel vähem, et see uks viib pikalt hüljatud olnud ruumi. Vähe sellest, müstiline ruum on ühendatud käikudega, mis ulatuvad kaugele majast endast. Käigud on ühendatud teiste kambritega, millest mõni taevale avatud.