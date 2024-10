VALUS LAKS Kelm pani pihta 24 tonni juustu

Briti juustufirma Neal's Yard Dairy langes kentsaka varguse ohvriks. Nimelt teatatakse ettevõtte ühismeedia kontodel, et neilt on röövitud 24 tonni Cheddari juustu, vahendab Afton Bladet. Riigi üks nimekamaid kokkasid Jamie Oliver valutab varguse pärast südant ning palub inimestel silmad-kõrvad lahti hoida.

Telekokk Jamie Oliver on aga pöördunud oma miljonite sotsiaalmeedia jälgijate poole, et nad hoiaksid silmad-kõrvad lahti.

«Te arvate, et ma teen nalja, aga ma ei tee seda – on toimunud suur juusturööv. Maailma parimad Cheddari juustud on varastatud,» ütleb ta. «Kui kellelegi pakutakse kallimat sorti juustu üliodava hinnaga, siis palun võtke teadmiseks, et tegu võib varastatud juustuga olla,» lisab ta.