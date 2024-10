KULLIPILK 2 peotäit seda supertoitu hoiab silmad tervena

Tuftsi ülikooli teadlased avastasid, et täiskasvanutel, kes tarbisid 12 nädala jooksul vaid kaks peotäit (~60 grammi) pistaatsiapähkleid päevas, paranes silmade tervis oluliselt võrreldes nendega, kes jäid oma tavapärase toitumise juurde.

Uuringus keskenduti kaitsvate pigmentide mõõtmisele võrkkestas - silma tagaküljel asuvas valgustundlikus kihis, mis on nägemiseks hädavajalik. Need kaitsvad pigmendid, mida nimetatakse makulaarpigmendiks, toimivad nagu meie silmade sisemised päikeseprillid.

Need aitavad välja filtreerida kahjulikku sinist valgust ja kaitsta võrkkesta kahjustuste eest, mis võivad põhjustada vanusega seotud makuladegeneratsiooni (AMD), mis on üks vanemaealiste nägemise kaotuse peamisi põhjusi.

Pistaatsiapähklid on kasulikud seetõttu, et nad sisaldavad märkimisväärses koguses luteiini, kasulikku ühendit, mis koguneb võrkkesta, et moodustada eelmainitud kaitsepigmente, vahendab Express.