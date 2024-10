TASUB TEADA Maakler avaldab, milline korter pakub parimat üüritootlust

Investeerimise peamine eesmärk on üüritulu, kuid oluliseks peetakse ka vara väärtuse kasvu tulevikus. Millised on aga erinevate korteritüüpide üüritootlused, sellest annab ülevaate ELUM Kinnisvara maakler Egon Juhanson.

Tallinna uusarendused

Kõrgete ostuhindade tõttu on tootlused väga madalaks läinud ja kuna paljud arendajad on ka osa kortereist üüriturule paisanud, siis on see tekitanud kõva surve üürihindadele.

Lisaks korteri müügihinnale peab juurde lisama ka parkimiskoha, panipaiga ning sisustuse. Kõik need kulutused alandavad niigi madalat üüritootlust veelgi.

Samas arvestab investor ka vara väärtuse kasvu tulevikus ning selle koha pealt on Tallinna kinnisvara kõige likviidsem.

Üüritootlus: ligi 4 protsenti

Tallinna kesklinn

Kesklinnas on hinnad alati tunduvalt kõrgemad ja selle tõttu ka tootlused madalamad. See aga ostjaid ei hirmuta, sest kesklinnas on kinnisvara igal ajal stabiilselt likviidne ning siin väga suuri kõikumisi ka pole.

Üüritootlus: 3–4 protsenti

Äärelinn ja Tallinna ümbrus

Renoveeritud ja muudetud planeeringuga vanemad korterid müüvad kõige paremini, eriti annavad need tooni magalates. Väga popiks on muutunud ühetoaliste ümberehitamine kahetoalisteks ning kaheste rekonstrueerimine kolmetoalisteks. See tähendab endise köögi muutmist toaks ning kööginurga rajamist elutuppa.

Neljatoalised korterid oma kõrgete hindadega head tootlust ei paku, välja arvatud Mustamäe 60-ruutmeetrised korterid. Nendest on tehtud ka viietoalisi üüritubadega kortereid, kuid vaid siis, kui planeering seda väga hästi võimaldab.

Üüritootlus: 4,5–5,5 protsenti

Mikrokorterid

Juba oma väikese üldpinna tõttu on mikrokorterid alati soodsad ning seetõttu annavad nad ka kõige kõrgemat tootlusprotsenti.

Mikrokorterite puhul on suurimaks takistuseks see, et need on tihti äripinnad ning isegi kui täna annavad pangad sinna kodulaenu, on see ostja jaoks siiski negatiivne faktor.

Üüritootlus: ligi 6 protsenti

Eramud ja ridaboksid

Tallinna linnas on eramute üüripakkumisi vähe ning see on pigem nišiturg. Tegu on vanemate majadega ning nende puhul pole tootluse arvestamine enam primaarne.

Uusi üürieramuid ei ehitata, sest krunte napib ning kõrge ehitushind ei tee sellest kasumlikku projekti.