«Näiteks Lääne-Virumaal sai voor enne täis, ilma et mõni õigel ajal dokumente sisestama asunu oleks ooterežiimist üldse kaugemale saanudki. Teistest maakondadest on samuti kuulda, et tuli mitukümmend minutit oodata ning alles siis, kui esimesed taotlused olid juba esitatud, pääseti löögile.»