TARK TEADA Eluruumi sobib kõige paremini just seda tüüpi valgus

Igale valgustile oma roll

Ruumi sisustamisel tuleb mõelda, et igal valgustil on oma roll, sellest ei piisa, et ruumi tuuakse lihtsalt kolm valgusallikat. Kindlasti ei pea olema iga valgusti omaette pilgupüüdja, pigem vastupidi – ühest silmatorkavast valgust andvast sisustuselemendist üldjuhul piisab. Efektvalgusti võib olla laes, näiteks söögilaua kohal, aga see võib olla ka hoopis põnev põrandalamp diivani kõrval. Seejuures ülejäänud valgustid võivad olla pigem tagasihoidlikult märkamatud.

Kindlasti tasub läbi mõelda, mida ühe või teise valgustiga saavutada üritatakse. Mõned valgustid on mõeldud konkreetset eset või piirkonda välja valgustama, näiteks seinamaali või silmailu pakkuvat mööblieset. Mõned valgustid on mõeldud teatud tegevusi toetama – näiteks valgus köögisaare kohal, kus valmistatakse süüa või soovitud tugevusega valgusti lugemiseks. Mõne valgusti funktsioon võib olla lihtsalt hubase meeleolu loomine. Ühtlasi tasub teada, et kui mõnd piirkonda eluruumis on soov varjata, siis tuleks selle lähedal välja valgustada mõni teine piirkond, nii liigub pilk automaatselt mujale ja mittesoovitud kohta ei märgata. Kui igal valgustil on täita oma roll, on lihtsam säästa ka energiakuludelt, sest üldjuhul ei pea kõik tuled korraga tööd tegema.

Värvilised valgustid on trendikad pilgupüüdjad

Nii nagu üldiselt sisekujunduses, tuleks ka valgustite valikul lähtuda eelkõige pererahva maitse-eelistustest, aga inspiratsiooniks tasub jälgida ka trendijooni. Moevalik on lai ja pakub midagi pea igale maitsele, praegu on võtmesõnadeks värvid, jätkusuutlikkus ja nutikus. Trendikad efektvalgustid on enamasti klaasist või tekstiilist. Moes on toonitud klaaskerad ja triibumustriga klaas. Ka tekstiilist lambivarjud on värviküllased pilgupüüdjad, pigem massiivsed, ümara või mõne põneva vormiga. Ka vintage, antiik ja retro on kõik asjakohased, kui leitakse minevikust midagi endale meelepärast. Metalli kasutatakse ka, kõige sagedamini on see kullatooni. Küll vähem kui varasematel aastatel, aga ka punutised on valgustitrendides jätkuvalt pildil. Lisaks on läbivalt moes erinevad nutikad, peidetud ja reguleeritavad valguslahendused, leedribad ja -paneelid.

Kui valguslahendus nõuab elektritöid, näiteks juhtmete ümber paigutamist ja uute pistikute paigaldamist, siis tuleb see töö tellida õppinud spetsialistilt, elekter ei ole sobilik katsetamiskoht ise kodus remondi tegemisel. Samuti on oluline jälgida, et valgusallikad asuksid kohtades, kus need ei takista näiteks mõne kapi- või rõduukse avanemist, samuti peavad olema kõik valgustid ohutud väikelastele ja lemmikloomadele.