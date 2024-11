VAESUS JA DEFITSIIT Venemaa seisab veel ühe toidukriisi lävel

Toidupuudus annab endast Venemaa kaupluste riiulitel märku. Eelmisel aastal kannatas Venemaa „munakriisi“ all, mil munade hind tõusis aastases võrdluses 40 protsenti, kirjutab Iltalehti.

Nüüd aga tuntakse puudust võist, mille hind on Newsweeki andmetel tõusnud tänavu koguni 55 protsenti. Või kõrge hind ajab pikanäpumehed liikvele. Vene riigile kuuluv uudisteagentuur Moskow 24 teatab, et võid valmistavad ettevõtted on hakanud vähendama oma tootmist ja peatanud toodete tarnimise jaemüügikettidele.