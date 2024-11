PIILU SISSE Tabasalus müüakse auhinnatud maja, mis on Eesti kunsti täis pikitud

Maja projekteeris hinnatud Eesti arhitekt Martin Aunin, kelle loomeportfooliosse kuuluvad väljapaistvad tööd nii Eestis kui naaberriikides. Aunini loomingus on näha ainulaadset oskust ühendada modernne ja traditsiooniline arhitektuur, kasutades puidu, kivi ja klaasi suurepärast kooskõla, mis on selgelt väljendunud ka selles 2001. aastal valminud hoones.

Sisearhitekt Mari Koger, kes on tuntud oma harmoonilise ja peene disainikeele poolest, on loonud villale atmosfääri, kus kõik detailid on läbimõeldud ja hoolikalt paigutatud. Elutoa üks keskseid elemente on kunstnik Epp Maria Kokamäe freskomaal neljast aastaajast, mille loomiseks hangiti spetsiaalsed muldvärvid Rooma kunstipoest. Kokamäe maal toob ruumi soojust ja ajaloolist kunstiväärtust.

Maja on täis erilahendusi ja tellitud kunsti. Foto: KV.EE

Lisaks on elutoas ka kunstnik Jaak Arro puulõikes reljeefsein, mis lisab interjöörile käsitööna valmistatud tekstuuri ja sügavust. Mitmed Arro maalid täiendavad sisekujundust, sidudes kogu elamise ainulaadseks tervikuks. Selline tähelepanu detailidele loob mulje, justkui oleks iga ese selles kodus hoolikalt valitud, et peegeldada ruumi omanäolist karakterit.

Villa on kahekorruseline, kogupinnaga 282 ruutmeetrit, millest eluruumide pindala moodustab 201,3 ruutmeetrit. Esimesel korrusel asub kaminaga elutuba, kolm magamistuba ja saun, mille kõrval on juurdepääs hoovi ungrukiviga kaetud terrassile. Teisel korrusel on kaminaga köök-elutuba, millelt avaneb vaade päev läbi päikest püüvale rõdule. Siin asub ka suur peamagamistuba privaatse vannitoa ja walk-in garderoobiga, mille katuselatern hajutab loomulikku päikesevalgust, luues rahuliku ja valgusküllase atmosfääri.

See muljetavaldav kodu pälvis ka rahvusvahelist tunnustust, kui see valiti Phaidoni maailma kaasaegse arhitektuuri atlasesse. Atlases kajastatakse üle tuhande tähelepanuväärse hoone, mis on valminud viimase viie aasta jooksul. Selline valik kinnitab, et Martin Aunini disainitud villa on tõepoolest eriline ja esinduslik näide Eesti kaasaegsest arhitektuurist, mille väärtus ja unikaalsus ulatub ka Eesti piirest kaugemale.

Elutoa üks keskseid elemente on kunstnik Epp Maria Kokamäe freskomaal neljast aastaajast. Foto: KV.EE

Villa on suurepärane näide Eesti tipparhitektuuri ja kunstilise sisekujunduse oskuslikust ühendamisest – tõeline maailmaklassi meistriteos, kus iga detail on hoolikalt läbi mõeldud, et luua kodu, mis pakub nii funktsionaalsust kui ka silmailu.

Müügikuulutusega saab lähemalt tutvuda SIIN.