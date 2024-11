VANNITUBA LÄIKIMA Üllatav asi, millega katlakivi plekke eemaldada

Pilt on illustreeriv.

Silma riivav katlakivi on elu paratamatu osa. Leidub igasugu kemikaale, millega seda ohjata, kuid nende soetamine on kallis lõbu. Õnneks saab katlakivist lahti kasutades üht väga tavalist asja köögis, mis igas hästivarustatud köögis olemas on.