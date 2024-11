GALERII Tallinna raekotta kogunenud 88 tippkokka andsid kulinaarsete naudingute nädalale avapaugu

Ürituse suurt populaarsust näitab fakt, et enne restoranide nädala algust oli müüdud juba 12 000 piletit. Sel aastal on osalemas rekordarv restorane — 88 pealinna tipprestorani, kelle hulgast üks on pärjatud Michelini tärniga ning 26 on tähistatud rohemärgisega, mis rõhutab keskkonnasõbralikke toiduvalikuid. Erakordne on ka see, et osalejate hulgas on seni suurim köökide mitmekesisus: kokku 24 erinevat kööki, alates Peruust ja lõpetades Jaapaniga.