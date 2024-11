Isegi algaja reisisell teab suurepäraselt, et peatänava toidukohtadest tasub heaga eemale hoida. Keskmisest oluliselt kõrgemaks timmitud hinnad, ootuspärasest keskpärasemaks nuditud maitsed, teadagi. Tartus Rüütli tänaval asuv Mehhiko kallakuga El Chapo on selles mõttes huvitav erand, tegemist on eriti kohalike noorte seas menuka paigaga. Kindluse mõttes võtsingi ekspertidena kaasa kummastki soost tudengid ja läksime loengute vaheajal asja uurima.