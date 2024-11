6 ohumärki, et elektripliit tuleb remonti viia!

20. oktoobril kell 19.16 sai häirekeskus teate, et Saue vallas Riisipere alevikus Metsa tänaval põleb korteri köögis elektripliit ja köök on suitsu täis. Korteri elanikud väljusid ruumidest ja teavitasid ka teisi viiekordse maja elanikke vajadusest majast väljuda. Päästjad said tulekahju kustutatud 19.53ks. Selleks, et veenduda, ega tuli pole edasi levinud, kontrolliti üle kõik maja korterid. Kiirabi vaatas ühe majas viibinud isiku kohapeal üle, kuid keegi haiglaravi ei vajanud.

Sarnane õnnetus juhtus möödunud aastal Mustamäe linnaosas Kuklase tänaval, kus elektripliit läks põlema üheksakorruselise elumaja korteris. Päästjate saabudes oli aktiivne põlemine lõppenud ning tuvastati, et see toimus pliidi sees. Päästetööde juhi esialgsel hinnangul võis põlema süttida pliidi sisse kogunenud rasv, mis omakorda süütas pliidi soojustusmaterjali. Päästjad kustutasid pliidi ning viisid selle korterist välja. Korteris puudus kohustuslik suitsuandur.

Kuidas taolisi õnnetusi vältida ja millised on ohumärgid, et elektripliit vajab kiiremas korras väljavahetamist või parandamist, selgitab G4Si erakliendiüksuse juht Tarmo Pärjala.

Millised kodumasinad on ohtlikud?

Igal seadmel on oma eluiga ja just amortiseerunud kodumasin võib olla potentsiaalne tuleoht. «Kui tead, et elektripliiti pole 15 aastat välja vahetatud, tasub sellele kindlasti mõelda,» toonitab Pärjala.