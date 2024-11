HÄDA JA VILETSUS Prints Williami üürikodud on kehvemas seisus kui eales varem

Mirrori andmetel kuulub hertsogkonnale üle 600 üürikorteri. 15 kuu jooksul võttis Mirror luubi alla ligemale 500 üürikorterit, 70 neist ei vastanud sealsetele energiatõhususe nõuetele, vahendab Iltalehti.

Rõske ja külm

Probleemid prints Williami üürikodudes keerlevad valdavalt hallituse ja kütte ümber. Mirrorile intervjueeritud üürnike sõnul on nende kodud ebapiisava soojustuse tõttu külmad. Mitmes korteris puudub keskküte ja üks üürnik ütleb, et ta maksab sadu eurosid kuus söe ja puidu eest, et kütta oma kodu kahte tuba.

«Talvel, mil pakane näpistab, on korteris eriti külm. Ma saan oma kodus kütta vaid kahte tuba puupliidi ja söega. Üürileandja on öelnud, et üür tõuseks oluliselt, juhul kui korterisse paigaldataks radiaatorid,» ütles Mirrori allikas.

«Pehme mööbel ja riided on hallitanud, sest õhk on nii külm ja niiske. Minu korter tuleks soojustada, et see oleks energiasäästlik, kuid seda ei tehta kulude tõttu,» jätkab allikas ja ütleb, et ta ei julge üürileandjale vastu astuda, sest kardab väljatõstmist.

Sarnaste probleemide üle on kurtnud ka mitmed teised Mirrorile intervjuud andnud üürnikud.

Hertsogkonna vastus

Cornwalli hertsogkonna esindaja ütleb, et hertsogkond on vastutustundlik üürileandja. «Me oleme pühendunud oma kinnisvara pidevale parandamisele. Teeme tihedat koostööd oma üürnikega, et parandada kinnisvara energiatõhusust ja samal ajal minimeerida selle mõju elanikele,» vastab hertsogkond.

Lisaks väidab hertsogkond, et üürnikele pakutakse igakülgset abi vaimse tervise probleemide korral.