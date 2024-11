TEEME SELGEKS Kui kaua tuleks talvel tuba tuulutada

Toa tuulutamine tagab korraliku õhuringluse, mis omakorda tagab ka parema enesetunde. Kui õhk ruumis on liiga niiske või liiga kuiv, mõjutab see negatiivselt meie immuunsusele, hingamisteedele ning nina limaskestale.

Mida soojem on ruum, seda niiskem on õhk ning seda suurem on tõenäosus hallituse tekkeks.

Kui tihti ja kui kaua peaks talvel ruume tuulutama?

Mõned eksperdid ütlevad, et ruumi tuleks lasta värsket õhku iga päev, sõltumata välistemperatuurist. Teised ütlevad, et kõige parem on seda teha kaks korda päevas: hommikul ja õhtul, kestusega 10 minutit. Kui aga elate vanas, kehva isolatsiooniga majas, piisab isegi 5 minutist.

Loomulikult sõltub palju ruumidest endist. Näiteks kui veedate suurema osa ajast elutoas, tuleks seda ventileerida sagedamini kui teisi ruume, säilitades 40–60 protsenti õhuniiskust. Magamistuba võiks aga tuulutada enne magamaminekut ja hommikul ärgates.

Vannituba ja kööki on parem tuulutada toiduvalmistamise ja nõudepesu järel, mil ruumis on palju veeauru. Selleks, et ruumi korralikult tuulutada, soovitavad eksperdid avada aknad võimalikult laialt. Külmal aastaajal tuleks ruume tuulutada intensiivselt, kuid lühikest aega.