PEA PIIRI Populaarne kattematerjal võib su roosipõõsa hävitada

Selleks, et roosid talvituksid edukalt ja rõõmustaksid teid ka uuel hooajal värviliste ja rikkalike õitega, tuleb need esmalt tagasi lõigata. Kui hooldustööd ja iluravi on tehtud, võiks aga hakata mõtlema rooside talvisele katmisele.

Katmisel on kõige tähtsam, et kattematerjal püsiks kuivana. Maa katte all külmub nagunii, kuid tähtis on just stabiilsus pookekoha lähedal, et seal ei tekiks külmumise-sulamise vaheldumist. Talvekatet ei tohiks roosidel eemaldama hakata enne, kui maa on sulanud. Siis alustada talvekatte järkjärgulist eemaldamist.