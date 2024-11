MAANDA RISKE Kodude tuleohutusreeglid karmistuvad ja trahvid kahekordistuvad

Ohutu kaugus seinast on vaikimisi neli meetrit. Vähemalt kolme korteriga maja prügikasti puhul on see eranditeta reegel. Muudel juhtudel, näiteks puuriida puhul, lubab määrus inimestel ka tõendada, et tegelikult on ohutu kaugus väiksem, aga sel juhul jääb trahvioht siiski õhku. Seega kindlam on teha maja ümbrus nelja meetri ulatuses kõigest süttivast tühjaks.