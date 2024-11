ETTEVAATUST 3 salakavalat tuleohtu, mida nii elektriga kui ahju küttes vältida

Kas täiesti korras ahjuga saab maja põlema kütta? Jah!

Tulemuseks on see, et ühenduslõõrid ning korsten muutuvad liiga kuumaks. Kuumus võib aga kergesti süüdata seinamaterjale. See on iseäranis ohtlik, sest selline tulekahju saab nähtavaks alles siis, kui tuli on juba suure hulga materjali endasse haaranud, samuti on seda märksa keerulisem kustutada.