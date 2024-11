KOHUSTUSLIK See lihtne nõks pikendab pesumasina tööiga

Me ei kujuta oma igapäevaelu ette ilma pesumasinata, ent kui seadeldist ei kasutata õigesti, võib see kiiresti laguneda. Selleks, et truu abimees püsiks võimalikult kaua oma tööülesannete kõrgusel, tuleb seda vähemalt korra kuus hooldada.

Kaasaegsetel pesumasinatel on isepuhastusfunktsioon, kuid vähesed on sellest teadlikud. Kui kasutada masinat iga päev, tuleks see programm vähemalt kord kuus aktiveerida. See aitab vabaneda seadmesse kogunevast lubjast ja mustusest, kirjutab Vakarys Ekspresas.