LÕPUKS OMETI Hiina sooduspood võetakse pihtide vahele

Hiina veebiplatvorm Temu on Euroopa turu madalate hindade ja kohati veidrate toodetega vallutanud. Temu ise ei ole toodete müüja, vaid pakub platvormi, kus kauplejad saavad oma tooteid müüa. Temu platvorm kuulub Hiina ettevõttele PDD Holdings, mis on alates 2022. aastast agressiivselt välismaa turgudele laienenud.

Euroopa Komisjon on algatanud ametliku uurimise sooduspoe suhtes, viidates asjaolule, et platvorm ei tee piisavalt palju selleks, et takistada ebaseadusliku kauba sissevedu Euroopasse, vahendab TVNET.