PUUST JA PUNASEKS Kuidas kujuneb kaugkütte hind?

Sageli küsitakse, miks on eri piirkondades kaugküttel väga erinev hind. Kindlasti mõjutavad hinda kasutatavad kütused ning katlamaja ja võrgu seadmed – kuid erinevusi esineb ka siis, kui need kõik on üsna sarnased. Üks oluline hinnamõjutaja on võrgu kompaktsus ehk see, kui pikk on kaugkütte võrk ühe tarbija kohta. Mida rohkem tarbijaid ja lühem võrk, seda soodsam teenus.