Ikea maksab sunnitööliste kasutamise eest hiigelhüvitise

Pärast teist maailmasõda jagati Saksamaa kaheks: läänesuunaliseks Lääne-Saksamaaks ja Nõukogude Liidu käpa all olevaks Ida-Saksamaaks. Viimane kasutas oma rahva taltsutamiseks erinevaid represseerivaid vahendeid. Kümme aastat tagasi tegid Saksamaa ja Rootsi väljaanded avalikuks, et vangimõistetud ja seeläbi sunnitööle mõistetud ida-sakslased pidid valmistama teiste toodete kõrvalt ka Ikea mööblit. Skandaalse minevikuteo päevavalgele toomise tõttu tellis Ikea sõltumu uurimise oma minevikku.

Audiitorite Ernst & Youngi läbiviidud uurimine näitas, et vangid tootsid Ikeale mööblit 70ndatel ja 80ndatel. Aruandes leiti, et Ikea oli sel ajal teadlik, et nende tooteid valmistavad sunnitöölised, peamiselt poliitvangid.

Ikea Saksamaa haru teatas eelmisel nädalal tehtud avalduses, et investeerib vabatahtlikult kuus miljonit eurot uude valitsusfondi, mis luuakse Ida-Saksamaa sunnitööliste kannatuste hüvitamiseks. Antud fond luuakse pärast sunnitööohvrite aastatepikkust kampaaniat. Saksamaa parlament hääletab selle asutamise üle lähinädalatel, kuigi seda sammu peetakse pelgalt formaalsuseks.

Ikea avalduses lisatakse, et kuue miljoni euro suurune makse tehakse fondi peale aastaid kestnud arutelusid Ikea Saksamaa haru ja Kommunistliku Diktatuuri Ohvrite Ühenduste Liidu (UOGK) vahel.

Ikea Saksamaa tegev- ja jätkusuutlikkuse juht Walter Kadner ütles CNN-ile edastatud avalduses: «Meil on sügavalt kahju, et Ikea jaoks mõeldud tooteid valmistasid ka SDV poliitvangid. Alates sellest, kui see teatavaks sai, on Ikea järjekindlalt töötanud olukorda selguse toomise nimel.»

UOGK esimees Dieter Dombrowski kirjeldas arengut sõnaga murranguline: «Pärast seda, kui sai teatavaks, et ettevõte on seotud sunniviisilise vanglatööga, võttis Ikea meie vestluskutse vastu. Oleme üheskoos asunud valgustatuse teele ja Ikea on kohtunud meiega võrdsetel alustel.»

«Loodame, et teised ettevõtted järgivad Ikea eeskuju,» lisas Dombrowski.

UOGK sõnul on Ikea üks paljudest ettevõtetest, mis sai kasu sunniviisilisest vanglatööst kommunistlikul Saksamaal. UOKG endine esimees Rainer Wagner hoiatas 2012. aastal, et Ikea on lihtsalt jäämäe tipp.

Evelyn Zupke, SDV ohvrite eriesindaja Saksamaa parlamendis, ütles: «Ikea lubadus toetada fondi, väljendab vastutustundlikku lähenemist ettevõtte enda ajaloo tumedate peatükkide käsitlemisel. Me ei saa kaotada seda, mida vangid pidid SDV vanglates kannatama, kuid me saame neid täna austusega kohelda ja neid toetada.»