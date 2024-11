Urmas Mardi: naabrid ärgu tehku teistele seda, mida ise kogeda ei taha

Mardi sõnul kipuvad olukorrad naabrite vahel aga eskaleeruma just seetõttu, et mõlemad pooled arvad, et neil on õigus. «Näiteks arvatakse, et päeval on mul ju õigus muusikat kuulata või külalistega möllata ja jäetakse südamerahus reageerimata naabrite palvetele häiriv käitumine lõpetada,» toob Mardi välja.