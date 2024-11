Endine modell Laura jättis Hollywoodiga hüvasti, et kolida koos tütrega koolibussi

Laura elab koos tütrega Californias Ojai linna lähedal selles samas koolibussis, kasvatab ise köögi- ja puuvilju ning tunneb lihtsast elust rõõmu. «Enamik inimesi abiellub, ostab maja ja saab lapse. See on midagi, mida ma tahtsin – turvalist varjupaika, kuhu saan inimesi külla kutsuda ja mu põhivajadused on kaetud. Õnneks ei nõua minu elustiil praegu palju raha,» rääkis ta LA Timesile antud intervjuus.