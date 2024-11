TALLINN KASVAB Kumu naabrusesse planeeritakse uusi kodusid

Planeeringuga luuakse kokku seitse krunti: kaks ühiskondlikele hoonete tarbeks, üks äripindadega korterelamu jaoks, üks üldkasutatava maa ja kolm transpordimaa sihtotstarbega krunti. Moodustatud kruntidele nähakse ette ehitusõigus kolme kuni neljakorruselise hoone rajamiseks. Lisaks pannakse planeeringuga paika ka ala haljastuse, heakorrastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkude lahendused, et tagada piirkonna mugav ja hästi ühendatud linnakeskkond.

Linnaplaneerimise valdkonna abilinnapea Madle Lippus märkis, et planeeringuala asub linnaelanike jaoks vajalike teenuste planeerimiseks soodsas asukohas.

«Valge tänava kinnistud paiknevad kesklinna ja Lasnamäe piiril ning on hea ühistraspordiühendusega. Hea asukoht annab võimaluse kavandada sinna näiteks teenuseid vananevale elanikkonnale, millele Tallinn aina enam tähelepanu pöörab. Toetatud elamise või mõni muu eakatele linlastele suunatud teenuse puhul on oluline ka ümbritseva linnaruumi kavandamisel aktiivse ja rohelisena, sest need mängivad olulist rolli eakate igapäevaelu sisustamisel ehk pakuvad eakale põhjust kodust väljumiseks, liikumiseks ja sotsialiseerumiseks.