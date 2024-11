ÕNNESEEN Katriina leidis kompostist ootamatu aarde

Soome Uusimaa maakonnas elav Katriina Tala avastas kompostikonteinerist neli pruuni pallikest, mida ta esmapilgul kohe trühvliteks pidas. Katriina ütleb, et on samu väärtuslikke hõrgutisi lehekompostist varemgi leidnud.

«Tegime komposti lihtsalt selleks, et saada sellest mulda, mida õues kasutada. Järsku vaatan, et oot-oot, mis pallid need veel on,» rääkis Tala Helsingin-Sanomatile.