HEA VÕIMALUS Lasterikaste perede kodutoetuse tähtaeg pikeneb

Võimalus oma elamistingimusi parandada on peredel, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast last (kaasa arvatud) ning kelle brutotulu ehk tulumaksuga maksustatav sissetulek ühe leibkonna liikme kohta oli eelmisel aastal kuni 450 eurot kuus. Sissetuleku hulka ei arvestata tulusid, mida tulumaksuga ei maksustata, sh lastetoetused, elatisraha.

Toetust saavad taotleda pered, kellel puudub oma kodu või olemasolev eluase ei vasta tänapäevastele elamistingimustele, näiteks puudub vee- ja kanalisatsioonisüsteem, pesuruumid on amortiseerunud, katus ei pea vett või küttekolded ei taga kodus piisavalt sooja temperatuuri või on tuleohtlikud.

Suurim toetussumma vooru kohta on 10 000 eurot. Ühele perele antakse kodutoetust kuni kaks korda. Kolme- ja neljalapselised pered, kellele on varem ühe korra kodutoetust eraldatud, saavad teisel korral taotleda veel 5000 eurot. Viie- ja enamalapselised pered, kellele on varem korra kodutoetust eraldatud, saavad teisel korral taotleda 10 000 eurot.