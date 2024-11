JURIST Puuküürnike juhtumite puhul on probleemi põhjus tavaliselt sama

Siht ütleb, et selles etapis on üürileandja tavaliselt juba väga frustreeritud ning haarab igast õlekõrrest, et üürnikust vabaneda. «Siin on väga tavaline, et üürileandjad hakkavad asju lahendama omakohtu teel ning sunniviisiliselt näiteks üüripinna lukke vahetama, elektrit välja lülitama või üürnikku vägivallaga ähvardama. Selline tegevus ei ole lubatud ning võib probleemi kaasa tuua hoopis kinnisvaraomanikule,» selgitab üüriekspert.