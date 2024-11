ENNE JA PÄRAST Väikesest magamistoaprojektist sai terve korruse totaalne ümbersünd

Ikea sisekujundaja Hannele Saagpakk võttis väljakutse luua Pelgulinnas asuvasse kahekorruselisse korterisse uus hubane magamistuba põnevusega vastu. Et kodu teisel korrusel pole palju ruumi, tuli kõigepealt välja nuputada, kuhu magamistoale üldse koht leida. Pärast järelemõtlemist otsustas sisekujundaja vanemate ja tütre magamistoad ära vahetada. Lisaks sellele tegi ta tubadevahelisest ruumist kodukontori, kus on toimetamiseks ruumi ka lapsele.

«Hoiuruumi silmas pidades valisin vanemate magamistuppa voodi, mille on all kastid, kuhu saab panna suveteki, lisapadjad ja vahetuslinad,» ütles sisekujundaja. Veel paigutas ta siia nurgariidekapi, mille klaasuksed ja peegelpaneel teevad toa näiliselt ruumikamaks. Ja et hoiuruumi oleks veelgi rohkem, on toas ka kummut.