GALERIID Need kaks Tallinna tutikat kontorit löövad pahviks!

Piletilevi ja Magnumi kontoritest leiab kõik peamised hetke kontorimoe trendid. Neist valdavam on kodusus, mis vallutas kontorid koos hübriidtöö tulekuga. «Töötamisest on kadunud üleliigne formaalsus ja see kajastub kontorikujunduses. Mõned aastad tagasi sobinud kontor ei meeldi enam kellelegi, isikupäratu mööbel ja ribikardinad on kadunud, asemele on tulnud pehmed toonid ja kodused detailid,» rääkis Magnumi ja Piletilevi kujundanud sisearhitekt Margit Aule LUMIA büroost.

Hubasust luuakse kontorites tumedama värvivalikuga või vastupidi valgusküllaselt heleda ruumiga ning rohkete aksessuaaridega. Maakri tänava Piletilevi kontor on hea näide sumedast kontorist, beežide nahkdiivanitega ja messingust detailidega ning rohkete aksessuaaridega: põrandalampide, toataimede, piltide ja tekstiilkardinatega, mida mõni aeg tagasi kontoris veel naljalt ei kohanud. Tulemuseks on elutoalikult pehme ja kutsuv kontor.

End Fahle Linnaku renoveeritud paehoones sisse seadnud Magnumi kontor hakkab seevastu silma särvvalgete pindadega. Ka selles kontoris ei ole unustatud suurimat suunanäitajat hubasust, mis on loodud kunsti kasutamise abil. «Valge ruum on taustaks erksavärvilistele maalidele ja skulptuuridele, mis tekitavad hubase tunde. Seal olles tekib korraga loftilikult õhuline ja kunstigaleriilikult loominguline õhkkond. Näeme järjest enam kunsti kontoriruumides,» lisas Aule.

Nii nagu kodudeski on kontori südameks muutumas köök. Järjest enam on neid, kes soovivad kontoris lõunatada ja võtavad oma söögi kaasa. Selle taga on soov süüa tervislikult ja säästlikult, samuti on levinud eridieedid jne. Kontori köögist on saanud ruum kus kogunetakse. «Seetõttu leiab Piletilevi köögi keskelt suure köögisaare, mida kasutatakse väga aktiivselt. Lisaks on seal mõnus longue, kuhu kogunetakse peale lõunat kohvitama,» rääkis Aule.