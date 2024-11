Tallinna kesklinnas algas eksklusiivse kortermaja ehitus

«Capital Milli jaoks on viimane aasta kulgenud elamuarenduse valdkonnas väga töiselt – saime hiljuti valmis Laanserva elamurajooni Viimsis, aasta lõpus valmib Luisenthal Butiik Tõnismäe jalamil ning nüüd on kopp maas, et startida uue arendusprojekti ehk siis Grünbergi Majaga,» lausus ettevõtte tegevjuht Kaarel Loigu.

Kaarel Loigu sõnul on nende arendusmeeskond veendunud, et Grünbergi Maja loob modernse, kuid samas hubase elukeskkonna, mis vastab kõrgetele standartidele. Projekti eriline fookus on funktsionaalsusel ja kvaliteedil, et pakkuda tulevastele elanikele turvalist ja stiilset kodu kesklinna südames.

«Tänane turuolukord on kinnisvara ostmiseks soodsam võrreldes tänavu esimese ja teise kvartaliga – euribor langeb, pangad teevad klientidele erinevaid pakkumisi ja pankade konkurents on kukutanud kodulaenude intressid viimaste aastate madalaimaks. Kõik see peaks andma klientidele kinnisvara ostmiseks rohkem julgust ja kindlust. Grünbergi Maja just alanud müügiprotsess kinnitab sama tendentsi, näha on klientide suurt huvi antud projekti vastu ning tänaseks on juba esimesed võlaõiguslikud lepingud ka vormistatud,» sõnas Uus Maa Five Stars juhatuse liige Eleri Kerde.

Uues arenduses saab olema kokku 17 korterit, mille seas on rõhk pandud kolme- kuni ja neljatoalistele perekorteritele, pakkudes avarat ja läbimõeldud elamispinda neile, kes hindavad ruumikust ja unikaalsust. Kesklinna piirkonnas suuri kortereid väga palju ei leidu, lisaks on hoone praeguses arendusfaasis võimalik arvestada ostjate soove korterite planeeringute asjus.