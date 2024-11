KUNINGAKOJA AEDNIK Kiirelt ja lihtsalt valmiv püünis hoiab nälkjad koduaiast eemal

Briti sinivereliste aed on eriline koht, kust ammutada inspiratsiooni või lihtsalt tohutut silmailu. Kuningapere aednik Jack Stokes jagas hiljuti aiandussaladusi, mida on sajandeid Buckinghami palee müüride taga hoitud. Nii näiteks tõi ta päevavalgele nälkjate peletusnipi, mis peaks tüütud kahjurid koduaiast eemal hoidma.

«Pärm, suhkur ja vesi on ainsad, mida vajate selleks, et hoida nälkjad sel talvel eemal. Nälkjad on aktiivsed aasta ringi, mis tähendab, et isegi sügisesed põllukultuurid ei ole nende vastikute kahjurite eest kaitstud,» ütleb Stooks.