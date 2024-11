EKSPERT Suvetehnikat peaks just nii hoiustama, et see kevadel jälle käivituks

Talvel lae, liiguta ja käivita

Morten Sildi sõnul on meie kliimat arvestades masinate üks tundlikumaid kohti aku – kui ATV või mootorratas jääb talveks seisma, siis on mõistlik selle aku vooluahelast lahti ühendada.

«Inimesed üldiselt ei tea, et seisev kütus hakkab mõne kuu jooksul oma omadusi kaotama ning võib pakseneda. Kui on teada, et masin talvel kasutust ei saa siis on mõistlik vana kütus hooaja lõpus välja lasta või siis vahepeal värsket kütust lisada. Ja kui selline võimalus on olemas, siis vahepeal masinat käivitada,» rääkis Silt.