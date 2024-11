Tallinnas Nõmmel on tekkinud koht, kus kolm ja pool tundi märkamatult lobiseda ja näha, kuidas seltskonnad lahkuvad ja tulevad, ning kuna akna all istuda on ühtaegu nii mõnusalt kodune kui ka piisavalt eriline, siis aeg lendab ja õhtu saab veedetud fantastiliselt.

Voldemari restoran asub Nõmme keskuse vastas vanas kinomajas, praeguses Von Glehni teatrimajas. Von Glehni teater (mitte segi ajada Von Krahliga Telliskivis) ise on nagu unistus: mitu korrust, kohvik ja restoran, pehmed diivanid, vaibakesed, rekvisiidid ja nipsasjakesed, vihmasest sügisest tuppa astudes paitab meeli viiruk ning soojus. Ja loomulikult on seal raamaturiiulid (ja diivanil raamatut lugev teatrijuht Margus Prangel) ehk kõik kokku on mõnus ja hubane maailm, iga detail tõotab lummavat õhtut, pääsu salailma. Tunned, et oled oodatud ja et just selline võiks olla üks kogukonna kultuurimaja.