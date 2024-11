Hamburgi St. Pauli linnaosas 18. korda toimuv Santa Pauli jõuluturg on täiskasvanute pärusmaa, kuna seal toimuv ja müüdav on üsna vallatu. Häbemekujulised jõuluküpsised ja peenisekujulised ornamendid on ainult väike osa sellest, mida sel turul müüakse.