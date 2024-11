PILDID Tallinna külje all müüakse tänapäevast lossi

Rae vallas on müüki tulnud kaasaegne ja kvaliteetse siseviimistlusega kivimaja, mille üldpind on 366,2 ruutmeetrit ja mis paikneb avaral 2205 ruutmeetri suurusel kinnistul. See eksklusiivne kodu pakub luksuslikku elukeskkonda, mis on samaaegselt nii mugav kui ka privaatne. Kinnistu asub tupiktänava lõpus, tagades rahu ja turvalisuse, mida iga pere ihkab.

Maja on ehitatud fiboplokkidest, vahelaed on tugevast betoonist, pakkudes vastupidavust ja turvalisust. Küttesüsteemina on kasutusel maaküte, millele lisandub gaasikatel ja vesipõrandaküte. Lisaks on majas sundventilatsioon, mis tagab värske õhu ja energiatõhusa elukeskkonna.

Sisekujundust saab kirjeldada sõnadega suursugune ja avar. Foto: City24

Siseviimistluses on kasutatud kvaliteetseid materjale – esimese korruse põrandad on kaetud loodusliku kiviga ja teisel korrusel on magamistubades naturaalne parkett. Maja kivist sisetrepid ja sepispiirded lisavad iseloomu.

Kodust kahe kilomeetri kaugusel asuvad poed, kool ja lasteaed ning Tallinna kesklinn jääb vaid viie kilomeetri kaugusele.

Loe infot ja vaata fotosid väikese lossi moodi majast rohkem SIIT.