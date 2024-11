Sisekujundaja soovitab: nii tood talvel koju sooja ja hubase tunde

«Kookonisse tõmbumine tähendab kõnekeeles seda, et me varjume oma koju, kus meil on turvaline, hubane ja hea olla. IKEA koduse elu uuringust selgus, et rohkem kui ühele kolmandikule Eesti inimestest on kodus lõõgastumine vaimse heaolu säilitamise vaatepunktist kõige olulisem. Pühad on sageli aeg, mil me lubame endil seda hubast perioodi täielikult nautida ja saame korraks aja maha võtta, nii et miks mitte seda ära kasutada,» sõnas IKEA sisekujundusosakonna juht Brita Mikvere.