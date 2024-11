Olgem ausad – inimestel on kombeks oma nutitelefon vannituppa kaasa võtta. Kolmeminutiline tualetiskäik võib kergesti muutuda 15-minutiliseks protseduuriks.

Kuigi potil istumine võib tunduda kahjutu viisina aega mööda saata, hoiatavad eksperdid, et see võib tervisele karuteene teha. Tarbetult pikalt potil istumine ja punnitamine on seostatud suurenenud hemorroidide riskiga ja vaagnalihaste nõrgenemisega, ütles Dallase Texase ülikooli Southwesterni meditsiinikeskuse kolorektaalkirurg dr Lai Xue.