Pilt on illustreeriv.

Tead seda tunnet, kui oled peale duši all käimist võtnud kätte puhta rätiku, kuid siidise ja pehme tunde asemel hõõrud oma nahka justkui liivapaberiga? Ära muretse, sa pole ainuke!

See, et rätikud muutuvad kuivaks ja karedaks, ei ole tingimata tingitud pesuvahendist, vaid sagedamini jääkidest, mis kogunevad kangakiududele ja muudavad need jäigaks. Aga kuidas saada rätikud taas pehmeks ja kohevaks?