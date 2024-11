Teadlased imesid ämblikke tolmuimejasse, et näha, kas mõni välja ronib – tulemus üllatas kõiki

Kui väljas läheb külmemaks, tuleb tuppa rohkem ämblikke varju otsima. Seal võib küll õuest oluliselt soojem olla, aga reeglina pole see ämbliku jaoks turvaline keskkond – tuleb inimene ja teeb talle otsa peale.

Mõnel juhul transporditakse ämblik klaasi ja paberiga õue tagasi, mõned litsuvad ämbliku surnuks, aga leidub ka neid, kes ämbliku tolmuimejasse imeb, lootuses, et loom sinna ka jääb. Tõenäoliselt küsivad mõned endalt, kas on võimalik, et ämblik ronib tolmukotist mööda tolmuimeja vart uuesti välja. Teadlased jõudsid selles küsimuses selgele järeldusele.