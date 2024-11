Eksperdid selgitavad välja: kas ketšup käib külmkappi või mitte?

Heinzi UK haru on avaldanud sotsiaalmeedias oma selge seisukoha: «Ketšup käib külmkappi!» Enam kui 62 protsenti vastanutest toetab seda väidet, kuid ligi 37 protsenti eelistab endiselt hoida ketšupit köögikapis. Samas on Heinz eelnevalt öelnud, et ketšupi looduslik happesus võimaldab seda ka toatemperatuuril säilitada. Kuid firma sõnul aitab külmkapis hoidmine ketšupi kvaliteeti paremini säilitada.

Toiduohutuse spetsialist Martin Bucknavage Penn State'i ülikoolist on üllatunud, et see teema üldse nii palju vaidlusi põhjustab. Tema sõnul: «Kui soovite, et ketšup säiliks parima kvaliteedi juures, siis hoidke seda külmikus.» Bucknavage rõhutas, et avatud ketšupipudelil on risk hallituse tekkeks, kui seda pikka aega toatemperatuuril hoida. «Isiklikult hoian oma ketšupit külmkapis, kuna mulle meeldib, et see on kindla konsistentsiga ega muutu vedelaks,» lisas ta.