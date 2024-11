Uuring kinnitab: inimesed pelgavad koduvahetust

«Külastades linnainimesena pidevalt sõpru, kelle kodu on täis loomulikku valgust tänu maast laeni akendele, kelle seintel ei ripu koledad radiaatorid ja jalgu soojendab mõnus vesipõrandaküte, kelle avatud planeeringuga köök-elutuba võimaldab ka söögi valmistamise aega koos veeta, kellel on suurtes korterites mitu tualetti, ilusad avarad rõdud ja arvukalt muid mugavusi, mis on enamikes tänastes uusarendustes juba taskukohaseks standardiks kujunenud, siis tekib paratamatult küsimus, miks peaks leppima madalama elukvaliteediga,» selgitas YIT müügijuht.

«Küsisime ka oma uuringus osalenud inimestelt, millised muret on kas juba sundinud või sunniksid neid kaaluma tõsiselt koduvahetust. Number üks põhjus, mis inimeste rahulolu oma koduga tõsiselt mõjutab, on kõrged ülalpidamiskulud. Tervelt 42 protsenti inimestest ütles, et nad vahetaksid või on vahetanud sellel põhjusel kodu. Ja see on väga mõistlik mõte – uued kodud on ehitatud kvaliteetsemalt ja nende tehnosüsteemid tagavad väga madalad kommunaalkulud,» selgitas Eva-Liisa Tamm.