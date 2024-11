GALERII Kodumaine tekstiilibränd Muuni tähistas sünnipäeva

Showroom pakub kõigile Muuni fännidele võimalust tutvuda toodetega vahetult ja kogeda nende materjalide pehmust. Lisaks sellele on ettevõtte tiim valmistanud ette mitmeid eriüritusi näiteks «Kodukas» ehk interjööri kirbukas koos vestlusringidega, hommikune tantsupidu, erinevad töötoad ja palju muud. Eriürituste eesmärk on pakkuda veelgi suuremat elamust ja tähistada oma 5-aastast teekonda koos klientide ja kogukonnaga. Showroom asub Tallinnas aadressil Koidu 122.

Muuni on pereettevõte, mis usub, et kosutav uni ja rahu on kvaliteetse elu alustalad. Brändi tooted valmivad vastutustundlikult ning on suunatud kestlikkusele ja looduse austamisele – väärtused, mis toetavad iga toote loomist ja viimistlemist.