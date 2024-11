NÄDALA RESTORAN Tükike prantsust: juust ekleeri ja kartulipudru sees

Üks prantslasest tuttav ütleb, et La Boulangerie pagarikojas küpsetatakse Tallinna parimat prantsuspärast pikka saia baguette’i. Vähemalt tema maitsele. See on pealt krõbe ja kuldne, seest õhkkerge, seejuures juuretisetainast, mis nõuab pagaritelt rohkem aega ja vaeva.