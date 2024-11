Kui kõrgeks jätta muru enne talve saabumist?

«Üks levinumaid vigu, mida inimesed teevad, on see, et nad ei tea, millal viimast korda muru niita. On lihtne eeldada, et kui lehed hakkavad maha langema, tuleb muruniiduk ära panna. Kuid see võib teha murule rohkem kahju kui kasu,» selgitasid aiandusettevõtte Original Organics'i aednikud Expressile.