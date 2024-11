KANTAR EMOR Uue kodu valikul muutub järjest olulisemaks just see

«Pirita on kogumas populaarsust nende kinnisvaraostu kaalujate seas, kellel on suurem eelarve. Kesklinnast huvituvad paljud kinnisvaraostu planeerijad sõltumata eelarvest,» lisas Lesment. Huvi Tallinna lähivaldades kinnisvara soetamise vastu püsib eelmise aastaga samal tasemel. Kõige populaarsemad on jätkuvalt kolmetoalised korterid, aga ka kahe- ja nelja-toalised on hinnas, samas on teatud huvi ka ühe- ja viietoaliste korterite vastu. Inimesed on kindlad oma korterisuuruse eelistustes, samas kortermaja suuruse suhtes on nad paindlikumalt meelestatud.