PEA MEELES 5 kasulikku nippi, kuidas hoida kodu soojas ja turvalisena

Tahkekütteseadmetega kodudes on täiesti elementaarne ka kaanega metallist ämber, kuhu küttekoldest välja võetud tuhk panna. Alles novembri alguses pani üks Põhja-Tallinna elanik kuuma tuha ja söed hoopis kilekotti ning kortermaja koridori kappi. Tulemuseks õnneks vaid suitsu täis trepikoda, aga võinuks minna ka halvemini. Kahjuks tuleb peaaegu igal aastal ette juhtumeid, kus tuha hooletu käitlemise tõttu on mõni inimene oma elu jätnud.

Kas sul andur juba on?

Kindlasti tuleb veenduda, et kodus oleks töökorras suitsuandur ja küttekoldega eluruumides ka vingugaasiandur. Olemas on ka andureid, mis suudavad tuvastada nii suitsu kui ka vingugaasi ning annavad ohtlikust olukorrast teada turvafirmade juhtimiskeskusesse ja/või inimese mobiiltelefonile. Selline lahendus on eriti hea kodudes, kus elavad eakad või kus on lapsed sageli üksinda kodus. Nii suitsu- kui ka vingugaasianduri korrasolekut tuleb testida vähemalt kord kuus, vajutades anduri testnupule.