EKSPERT VASTAB Kas nõusid tuleks enne nõudepesumasinasse panemist käsitsi loputada?

«Elektriseadmetest – pliidist, pesumasinast, röstrist, veekeedukannust, telerist, nutitelefonist, arvutist – saab igal aastal alguse sadu tulekahjusid,» hoiatab G4Si erakliendiüksuse juht Tarmo Pärjala. «Põhjuseks on enamasti rike elektrisüsteemis või seadmete vale kasutamine. Näiteks ühendatakse pikendusjuhtmega liiga palju seadmeid,» lisas Pärjala.

Eriti ohtlikud on seadmed, kus saavad kokku vesi ja elekter, näiteks nõudepesumasin ja pesumasin. Seal on niiske keskkond ja mootori töötamise ajal tekib kondensaat. Neid seadmeid ei pea iga kord seinast välja tõmbama, kuid tuleb veenduda, et seade on õigesti paigaldatud ja kindlasti tuleks seadet kontrollida, kui see hakkab imelikku häält tegema.

Kodutehnika hooldusega tegeleva ettevõtte Funkab tegevjuht Erki Soopere selgitab, kuidas nõudepesumasinat ohutult kasutada ja millised vead võivad viia ohtlike olukordadeni.

Kas nõudepesumasin võib minna põlema?

Nõudepesumasina süttimine on võimalik, kuigi harv nähtus. «Põhilisteks põhjusteks on elektrilised probleemid, näiteks kehvad ühendused ja kontaktid. On olnud juhtumeid, kus veeleke jõuab juhtmeteni, põhjustades lühise ja sellest tulenevalt ka tulekahju,» hoiatab Soopere. Niiske keskkond ja kondensatsioon nõudepesumasina töö ajal võivad elektriliste probleemide korral ohtu suurendada.

Kuidas nõudepesumasinat õigesti hooldada?