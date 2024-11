Hiiumaal avab detsembris uksed üle 20 glögikohviku

«Glögikohvikute mõte sai alguse sellest, et ka talvel võiks Hiiumaal olla selline tore koos tegemise ja kokkutulemise päev, nagu meie menukate suviste kodukohvikute ajal. See on suurepärane võimalus otsida sahtlist välja kõik magusad ja vürtsised piparkoogiretseptid, panna glögi pliidile hõõguma ja avasüli külalisi vastu võtta. See on tore võimalus hiidlasele veeta mõnus laupäev kodusaarel ja külalisele põhjus siia sõita,» ütles glögikohvikute päevade korraldaja, Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Peikel.