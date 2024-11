PIDU LÄBI Venemaa seisab järjekordse toidukriisi lävel

Eelmisel aastal kannatas Venemaa «munakriisi» all, mil munade hind tõusis aastases võrdluses 40 protsenti, kirjutab Iltalehti. Venemaa põllumajandusministri asetäitja Oksana Lut tõdes hiljutisel valitsuse istungil, et ka tänavune kartulisaak on riigis oluliselt vähenenud, põhjustades puudujääke suuremates kauplustes.