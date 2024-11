HEA NIPP Sedasi küpsetad köögiahjus sama hea pitsa kui kiviahjus

Selleks, et mõlemad korralikult läbi küpseks, tuleb valida alt kuumutav režiim. Vaadates köögiahjul olevaid programme, leiad sealt ilmselt ühe, kus kriips või kolmnurkade rida on joonistatud ahjusümboli alumisele osale. See on programm, mis kuumutab altpoolt ja sobib seega ideaalselt kodus itaaliapäraste pitsade valmistamiseks. Töötab sama hästi kui tavaline pitsaahi.